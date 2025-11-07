The most expensive neighborhoods in Savannah

Homebuyers and sellers are navigating a slow and expensive housing market, with rising prices and stagnant demand keeping many on the sidelines. This comes amid rising economic uncertainty and growing wealth concentration. But luxury homes—multimillion-dollar estates, sleek penthouses, and one-of-a-kind custom builds—are still selling, even as most buyers pull back.
Most people can't afford high-end homes, although they're still fun to dream about. So, to highlight where luxury real estate is commanding the highest prices, Redfin analyzed the most expensive neighborhoods in the Savannah metro area—and showcased a few of the area's standout listings (when possible).
Note: Redfin's analysis focused on metro areas, meaning some neighborhoods fell within smaller nearby cities. Listings and data were gathered on October 15, 2025.
#1. The Village on Skidaway Island (Skidaway Island, GA)
Median sale price
: $1,275,000 |
Median days on market
: 45 days
1 Oak Glade Ct, Savannah, GA 31411
- List price: $1,339,000
- Beds: 3 | Baths: 4.5 | Square feet: 4,163
10 Shellwind Dr, Savannah, GA 31411
- List price: $1,825,000
- Beds: 4 | Baths: 5.5 | Square feet: 4,678
3 Elcy Ln, Savannah, GA 31411
- List price: $1,575,000
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 5,245
36 Shellwind Dr, Savannah, GA 31411
- List price: $1,150,000
- Beds: 4 | Baths: 4 | Square feet: 3,965
#2. North Historic District (Savannah, GA)
Median sale price
: $1,262,500 |
Median days on market
: 70 days
24 E Liberty, Savannah, GA 31401
- List price: $1,750,000
- Beds: 2 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,066
302 E Oglethorpe Ave, Savannah, GA 31401
- List price: $945,000
- Beds: 1 | Baths: 1.5 | Square feet: 944
312 E Liberty, Savannah, GA 31401
- List price: $674,900
- Beds: 2 | Baths: 1.5 | Square feet: 1,104
513 E Perry St, Savannah, GA 31401
- List price: $674,800
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,050
#3. Oakridge (Skidaway Island, GA)
Median sale price
: $1,167,500 |
Median days on market
: 55 days
1 Gumtree Ln, Savannah, GA 31411
- List price: $999,000
- Beds: 3 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,134
10 Pineside Ln, Savannah, GA 31411
- List price: $1,695,000
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 4,722
43 Cabbage Xing, Savannah, GA 31411
- List price: $1,589,000
- Beds: 4 | Baths: 4 | Square feet: 3,100
5 Sparkleberry Ln, Savannah, GA 31411
- List price: $1,245,000
- Beds: 3 | Baths: 4.5 | Square feet: 4,030
#4. Downtown Savannah (Savannah, GA)
Median sale price
: $1,145,000 |
Median days on market
: 84 days
224 E Gordon St, Savannah, GA 31401
- List price: $995,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,240
527 E Gwinnett St, Savannah, GA 31401
- List price: $695,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,430
536 E Harris St, Savannah, GA 31401
- List price: $1,289,900
- Beds: 4 | Baths: 4.5 | Square feet: 2,824
546 E Huntingdon St, Savannah, GA 31401
- List price: $949,900
- Beds: 5 | Baths: 4.5 | Square feet: 3,094
#5. South Historic District (Savannah, GA)
Median sale price
: $1,097,500 |
Median days on market
: 84 days
118 E Gaston St, Savannah, GA 31401
- List price: $3,190,000
- Beds: 8 | Baths: 4.5 | Square feet: 5,920
202 E Taylor St, Savannah, GA 31401
- List price: $5,500,000
- Beds: 4 | Baths: 5 | Square feet: 5,818
24 E Jones St, Savannah, GA 31401
- List price: $1,700,000
- Beds: 7 | Baths: 7 | Square feet: 5,356
