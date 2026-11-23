Green and Growing Events

Wylde Wreaths Workshop - November 24th - December 12th
Irrigation and Water Management Workshop in Bogart - December 1st, 9 a.m. - 3 p.m.
Journeyman Farmer Alumni Short Course - Thursday, December 3rd at 10 a.m.
NW Georgia Green Industry Update in Cartersville - Friday, December 4th, 8:30 a.m. – 3 p.m.
Georgia Arborist Assoc. Winter Mgmt. Workshop and Award Ceremony - Friday, December 4th at 12:30 p.m.
Merry on the Mountain Festival at Mercier Orchards - December 4th, 4 - 6 p.m.
Landscape Pro University Coastal in Savannah - Thursday, December 10th
December Scramble Tree Planting w/ Marietta Tree Keepers - Saturday, December 12th at 9 a.m.
American Horticultural Society Live Series
Events at Atlanta Botanical Garden
Events at Chattahoochee Nature Center
Cherokee County Extension Programs (scroll down to “Gardening & Nature”)
Events at Dunwoody Nature Center
Featured Piedmont Park Activities
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