How much house does $500,000 buy you in Atlanta?

By Stacker
Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA. (Artazum // Shutterstock/Artazum // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Atlanta?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Atlanta right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

435 Sheringham Ter, Roswell, GA 30076
- Price: $500,000
- 7 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,694
- See 435 Sheringham Ter, Roswell, GA 30076 on Redfin.com

181 Kingston Highway 293 Nw, Cartersville, GA 30120
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,700
- See 181 Kingston Highway 293 Nw, Cartersville, GA 30120 on Redfin.com

3175 Golfe Links Dr, Snellville, GA 30039
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,072
- See 3175 Golfe Links Dr, Snellville, GA 30039 on Redfin.com

204 Overland Trl, Mcdonough, GA 30252
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,840
- See 204 Overland Trl, Mcdonough, GA 30252 on Redfin.com

200 Ridge Bluff Ln, Suwanee, GA 30024
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,685
- See 200 Ridge Bluff Ln, Suwanee, GA 30024 on Redfin.com

1535 Summit Pond Cir, Loganville, GA 30052
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,674
- See 1535 Summit Pond Cir, Loganville, GA 30052 on Redfin.com

3024 Bridgehaven Ct, Snellville, GA 30039
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,280
- See 3024 Bridgehaven Ct, Snellville, GA 30039 on Redfin.com

129 Academy Ln, Canton, GA 30114
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,948
- See 129 Academy Ln, Canton, GA 30114 on Redfin.com

3745 Falling Leaf Ln, Cumming, GA 30041
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,908
- See 3745 Falling Leaf Ln, Cumming, GA 30041 on Redfin.com

3837 Thackary Dr, Powder Springs, GA 30127
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,330
- See 3837 Thackary Dr, Powder Springs, GA 30127 on Redfin.com

175 Osier Dr, Mcdonough, GA 30252
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,297
- See 175 Osier Dr, Mcdonough, GA 30252 on Redfin.com

2774 Birch Grove Ln Se, Marietta, GA 30067
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,554
- See 2774 Birch Grove Ln Se, Marietta, GA 30067 on Redfin.com

109 Plantation Rd, Winder, GA 30680
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,641
- See 109 Plantation Rd, Winder, GA 30680 on Redfin.com

2347 Fawn Hollow Ct, Duluth, GA 30096
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,958
- See 2347 Fawn Hollow Ct, Duluth, GA 30096 on Redfin.com

794 Potomac Dr, Dallas, GA 30132
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,746
- See 794 Potomac Dr, Dallas, GA 30132 on Redfin.com

355 Parker Rd, Covington, GA 30014
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,445
- See 355 Parker Rd, Covington, GA 30014 on Redfin.com

4909 Waxleaf Dr Sw, Atlanta, GA 30331
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,376
- See 4909 Waxleaf Dr Sw, Atlanta, GA 30331 on Redfin.com

574 Friars Head Dr, Suwanee, GA 30024
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,002
- See 574 Friars Head Dr, Suwanee, GA 30024 on Redfin.com

1829 Hislop Ln, Atlanta, GA 30329
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,880
- See 1829 Hislop Ln, Atlanta, GA 30329 on Redfin.com

2620 High Shoals Rd, Dallas, GA 30132
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,807
- See 2620 High Shoals Rd, Dallas, GA 30132 on Redfin.com

3656 Chicago St, Suwanee, GA 30024
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,224
- See 3656 Chicago St, Suwanee, GA 30024 on Redfin.com

2909 Ferrington Way, Smyrna, GA 30080
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,134
- See 2909 Ferrington Way, Smyrna, GA 30080 on Redfin.com

1013 Rohner Way, Smyrna, GA 30080
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,132
- See 1013 Rohner Way, Smyrna, GA 30080 on Redfin.com

6640 E Stubbs Rd, Atlanta, GA 30349
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,462
- See 6640 E Stubbs Rd, Atlanta, GA 30349 on Redfin.com

2695 Peeler Rd, Atlanta, GA 30360
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,016
- See 2695 Peeler Rd, Atlanta, GA 30360 on Redfin.com

65 Redhaven Dr, Senoia, GA 30276
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 65 Redhaven Dr, Senoia, GA 30276 on Redfin.com

771 Ragsdale Rd, Sharpsburg, GA 30277
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,985
- See 771 Ragsdale Rd, Sharpsburg, GA 30277 on Redfin.com

2500 Woodward Rd, Atlanta, GA 30349
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,392
- See 2500 Woodward Rd, Atlanta, GA 30349 on Redfin.com

2404 Village Ln, Roswell, GA 30075
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,562
- See 2404 Village Ln, Roswell, GA 30075 on Redfin.com

270 17Th St Nw, Atlanta, GA 30363
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,049
- See 270 17Th St Nw, Atlanta, GA 30363 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

