News

How much house does $500,000 buy you in Athens?

By Stacker
Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA. (Artazum // Shutterstock/Artazum // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Athens?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Athens right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

213 Highland Park Dr, Athens, GA 30605
- Price: $479,000
- 6 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,944
- See 213 Highland Park Dr, Athens, GA 30605 on Redfin.com

1541 Union Church Rd, Watkinsville, GA 30677
- Price: $475,000
- 6 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,600
- See 1541 Union Church Rd, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629
- Price: $480,000
- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,218
- See 113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629 on Redfin.com

113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629
- Price: $480,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,218
- See 113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629 on Redfin.com

440 Wood Ln, Athens, GA 30605
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 4,947
- See 440 Wood Ln, Athens, GA 30605 on Redfin.com

1031 Sagefield Dr, Watkinsville, GA 30677
- Price: $480,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,095
- See 1031 Sagefield Dr, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

2188 Day Dr, Bogart, GA 30622
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,308
- See 2188 Day Dr, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

170 Fritz Mar Ln, Athens, GA 30607
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,906
- See 170 Fritz Mar Ln, Athens, GA 30607 on Redfin.com

1020 Barnett Pl, Athens, GA 30605
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,550
- See 1020 Barnett Pl, Athens, GA 30605 on Redfin.com

311 Summerville Ln, Athens, GA 30606
- Price: $490,500
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,525
- See 311 Summerville Ln, Athens, GA 30606 on Redfin.com

315 Summerville Ln, Athens, GA 30606
- Price: $482,500
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,525
- See 315 Summerville Ln, Athens, GA 30606 on Redfin.com

170 Elliot Cir, Watkinsville, GA 30677
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,510
- See 170 Elliot Cir, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

212 Meeler Cir, Bogart, GA 30622
- Price: $470,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,755
- See 212 Meeler Cir, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

607 Creekside Ct, Athens, GA 30606
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,424
- See 607 Creekside Ct, Athens, GA 30606 on Redfin.com

350 Discovery Trl, Athens, GA 30605
- Price: $467,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,501
- See 350 Discovery Trl, Athens, GA 30605 on Redfin.com

360 Discovery Trl, Athens, GA 30605
- Price: $467,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,501
- See 360 Discovery Trl, Athens, GA 30605 on Redfin.com

237 Oxmoor Ln, Winterville, GA 30683
- Price: $472,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,292
- See 237 Oxmoor Ln, Winterville, GA 30683 on Redfin.com

1050 Golf Course Ln, Athens, GA 30605
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,219
- See 1050 Golf Course Ln, Athens, GA 30605 on Redfin.com

2157 Day Dr, Bogart, GA 30622
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,387
- See 2157 Day Dr, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

378 Beechwood Dr, Athens, GA 30606
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,149
- See 378 Beechwood Dr, Athens, GA 30606 on Redfin.com

100 Ansonborough Ln, Athens, GA 30605
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,386
- See 100 Ansonborough Ln, Athens, GA 30605 on Redfin.com

1040 Mosswood Dr, Bogart, GA 30622
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,758
- See 1040 Mosswood Dr, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

104 Annas Walk, Athens, GA 30606
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,263
- See 104 Annas Walk, Athens, GA 30606 on Redfin.com

1485 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,985
- See 1485 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

190 Bowles Dr, Athens, GA 30606
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,526
- See 190 Bowles Dr, Athens, GA 30606 on Redfin.com

190 Bowles Dr, Athens, GA 30606
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,526
- See 190 Bowles Dr, Athens, GA 30606 on Redfin.com

1851 Mcnutt Creek Rd, Bogart, GA 30622
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,296
- See 1851 Mcnutt Creek Rd, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

1226 W Broad St, Athens, GA 30606
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,044
- See 1226 W Broad St, Athens, GA 30606 on Redfin.com

390 Old Edwards Rd, Arnoldsville, GA 30619
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,930
- See 390 Old Edwards Rd, Arnoldsville, GA 30619 on Redfin.com

2232 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677
- Price: $474,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,770
- See 2232 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0

Listen

news

weather

traffic

Georgia Bulldogs Coverage

mobile apps

Everything you love about wsbradio.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

Base64 encoded image Base64 encoded image

amazon alexa

Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!