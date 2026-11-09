Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Albany, Georgia using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Exprezit
- Address: 106 US-82, Poulan, GA
- Price: $2.99
#2. Murphy USA
- Address: 2829 Ledo Rd., Albany, GA
- Price: $3.03
#2. Walmart (tie)
- Address: 2586 N Slappey Blvd, Albany, GA
- Price: $3.03
#4. Walmart
- Address: 108 S Westover Blvd, Albany, GA
- Price: $3.04
#5. Big E's Country Store
- Address: 2100 Cordele Rd, Albany, GA
- Price: $3.14
#6. Pilot
- Address: 310 Cordele Rd , Albany, GA
- Price: $3.17
#6. Murphy Express (tie)
- Address: 252 Cordele Rd., Albany, GA
- Price: $3.17
#8. Easy Trip
- Address: 1487 Philema Rd S, Leesburg, GA
- Price: $3.19
#9. CITGO
- Address: 1295 US-82, Leesburg, GA
- Price: $3.23
#10. Love's Travel Stop
- Address: 1737 Clark Ave, Albany, GA
- Price: $3.24